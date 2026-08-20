Giarratana si prepara ad accogliere venerdì 21 agosto la Fiera di San Bartolomeo, in programma dalle 6 alle 12 nelle vie del centro storico. L’appuntamento, tra i più sentiti dei festeggiamenti patronali, porta bancarelle e visitatori lungo le strade cittadine, nell’ambito del programma dedicato al patrono.

L’attesa è già cominciata stasera, giovedì 20 agosto, con la “Notte Bianca aspettando la Fiera di San Bartolomeo”, primo appuntamento di una due giorni che intreccia mercato e liturgia. La giornata della fiera si apre infatti con un fitto calendario religioso legato al triduo in onore del patrono.

Venerdì pomeriggio l’adorazione eucaristica è fissata alle 17, il Rosario alle 18.15 e la celebrazione eucaristica alle 19, presieduta da fra’ Giovanni Calcara op. Alle 21.30, in piazza San Bartolomeo, si terrà una serata di riflessione e preghiera dedicata ai giovani sul tema «San Bartolomeo, martire per Cristo e testimone per le nuove generazioni», guidata dal parroco e animata dal Gruppo diocesano 12×12 Giovani.

Nei giorni scorsi i festeggiamenti hanno già visto la sfilata del Gruppo Tamburi di Giarratana, il primo solenne scampanio delle nuove campane e la “Scinnuta” del simulacro di San Bartolomeo, accompagnata dal nuovo inno al patrono e da 24 colpi di cannone.

Sabato 22 agosto è in programma la XXXIX Giornata del Giarratanese nel Mondo, con il concerto del corpo bandistico “Vincenzo Bellini”. Domenica 23 agosto, vigilia della festa patronale, spazio alle arti effimere, al giro di gala della banda cittadina e, alle 22, al concerto dei Sonika.

Don Francesco Ottone e padre Johns Avuppadan hanno ricordato il senso della ricorrenza: «la festa non è soltanto memoria del passato, ma occasione per rinnovare la fede e riscoprire la bellezza di appartenere a una comunità viva».