Acqua calda e aceto bianco, in parti uguali, restano il rimedio più efficace per pulire i vetri di casa senza lasciare aloni. Basta un panno in microfibra e un tergivetro in gomma: il metodo si può usare tutto l’anno, su finestre, porte scorrevoli e box doccia, ed evita i detergenti chimici più aggressivi.
Il passaggio che fa la differenza, però, non riguarda il prodotto ma il momento in cui si lavora: pulire i vetri sotto la luce diretta del sole è l’errore più comune. Il calore asciuga la soluzione troppo in fretta e lascia sul vetro le righe biancastre che poi si fatica a togliere.
Per ottenere un risultato uniforme servono pochi strumenti: acqua calda, aceto bianco (in alternativa un cucchiaio di detersivo per piatti o un detergente specifico), panni in microfibra puliti e un tergivetro in gomma. La soluzione si prepara unendo acqua e aceto in parti uguali.
Il panno va passato con movimenti lineari, dall’alto verso il basso, per distribuire la soluzione senza lasciare zone più bagnate di altre. Il tergivetro si utilizza subito dopo, con un colpo deciso: la lama va asciugata con un panno a ogni passaggio, altrimenti trascina lo sporco raccolto in precedenza.
Gli angoli e i bordi, dove il tergivetro non arriva, si rifiniscono con un panno in microfibra asciutto o con la carta di giornale, un accorgimento tradizionale che assorbe l’umidità residua senza lasciare peluria sul vetro.
Il metodo cambia poco per le porte scorrevoli in vetro, quasi sempre satinato: anche qui la combinazione di acqua e aceto bianco funziona, così come quella di acqua e bicarbonato di sodio, utile in particolare sulle superfici più opache dei box doccia.
Chi preferisce un’alternativa ancora più delicata può sciogliere un cucchiaio di acido citrico in 500 millilitri di acqua: la soluzione pulisce con la stessa efficacia dell’aceto, senza lasciarne l’odore forte in casa.