Pozzallo si prepara alla 57ª Sagra del Pesce, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto in Piazza delle Rimembranze, dalle 19 all’una. Tre serate dedicate allo street food di mare, agli showcooking, alla musica e alle iniziative culturali, con il pesce azzurro e la tradizione marinara al centro del programma.

L’elemento più insolito dell’edizione 2026 sarà però un grande disegno realizzato con 1.100 chili di cristalli di sale colorato. L’opera, di circa 50 metri quadrati, viene realizzata in Piazza Municipio da circa 30 Maestri Infioratori di Noto e riproduce il sole, il mare, la Torre Cabrera, le barche dei pescatori, i pesci e le onde.

Il progetto artistico è diretto da Oriana Montoneri, presidente dell’Associazione Maestri Infioratori di Noto, insieme a Francesco Bufalino, autori del disegno. «Abbiamo voluto che questa edizione della Sagra raccontasse Pozzallo anche attraverso immagini e linguaggi diversi dalla gastronomia», ha dichiarato il sindaco Roberto Ammatuna. «Dopo 57 anni la Sagra continua a cambiare insieme alla città, ma conserva il suo elemento più importante: l’autenticità».

Da venerdì sera il villaggio gastronomico di Piazza delle Rimembranze proporrà specialità a base di pesce, dalla cucina marinara tradizionale a preparazioni più vicine allo street food. Tra i piatti annunciati ci sono il coppo di pesce fritto con anelli di totano, gamberi e pesciolino di paranza, il cous cous con gamberi, calamari e cozze, le linguine al nero di seppia, la seppia arrosto e l’insalata mediterranea.

Il menu comprende anche sarde a beccafico, polpette di sarde, mafalda con tonno e cipolla, mafalda con pesce spada e caponata, burger di gamberi e paella di mare. Sono previsti showcooking con Elisa Montagno e gli chef Marcantonio Blanco e Luca Giannone, mentre Alessia Gulino guiderà le serate della manifestazione.

«La tradizione dei pescatori è una parte della nostra storia che vogliamo continuare a raccontare», ha spiegato il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte. «Lo street food ci permette di farlo, mantenendo però il pesce e i sapori della nostra cucina al centro».

Il programma musicale si svilupperà nelle tre serate di Piazza delle Rimembranze. Venerdì 21 agosto sono in programma Musical Jackson Friends e Deborah Iurato. Sabato 22 saliranno sul palco Francesca Lanza, Marco Ligabue e Naïfe con la sua band. La cantante pozzallese è stata recentemente selezionata per la diretta del Sanremo New Talent. Domenica 23 la chiusura sarà affidata ai Falsi D’Autore e a DJ Jad e Wlady from Articolo 31, con spazio anche all’animazione latina di Salsa Tumbao Event.

Il programma comprende anche iniziative artistiche e culturali legate al mare. Allo Spazio Cultura Meno Assenza prosegue fino al 25 agosto la mostra personale di pittura del maestro Nunzio Barrera, promossa dal Gruppo A.N.M.I. di Pozzallo con il patrocinio del Comune nell’ambito di “Orizzonti d’Autore” e della rassegna “Letture sul Mare”. Sono previste anche installazioni fotografiche, pannelli dedicati ai fondali e il Laooconte Project con il tributo a Luna Rossa “La donna nella società moderna”, a cura di Filippo e Maria Giudice.

Nel corso della manifestazione è previsto anche un convegno dedicato al mare. La 57ª Sagra del Pesce di Pozzallo è finanziata dall’Unione Europea e promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Pozzallo.