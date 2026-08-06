Il consigliere di minoranza Marco Lopes, sempre attento e presente per affrontare e risolvere le problematiche delle borgate, nell’esprimere la propria soddisfazione per il coronamento di un percorso che ha finalmente portato all’installazione dell’impianto semaforico pedonale a Sampieri all’intersezione tra la via Giotto e la SP65, non può non registrare che per alcuni, e segnatamente per l’attuale Sindaco Mario Marino, la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2027 è già iniziata. Magari con un autogoal, ma è iniziata: solo così si può interpretare l’utilizzo privato delle pagine social istituzionali e, l’intemerato attacco con accuse personali rivolte al consigliere Lopes, con cui rivendica, solo alla programmazione della propria amministrazione e all’iniziativa del Comandante della Polizia Locale il reperimento dei fondi necessari per tale risultato, che eleva certamente gli standards di sicurezza della citata arteria stradale per pedoni e ciclisti che ivi transitano.

Questo tratto della SP 65, già da tempo era interessato alle diverse proposte di messa in sicurezza da parte del Lopes: Interrogazioni portate in consiglio, proposte di intervento per la realizzazione di opere, segnalazioni, emendamenti, sino all’accordo raggiunto con il parere della Comandante Portelli, per la realizzazione qualcosa di più completo: ossia l’impianto semaforico.

“Nessuno può negare il mio l’impegno, conclude Lopes – costante e minuzioso nella realizzazione di questa opera ed in generale nell’attenzione al territorio. Impegno che ho preso sin dal primo giorno del mio mandato e che le assicuro Caro Sindaco, manterrò fino all’ultimo giorno del suo di mandato!” “Nessun padre putativo, solo gente che lavora, cercando di rispondere, nei limiti conferitemi dal mio ruolo, alle richieste della collettività, senza mai confondere e utilizzare impropriamente gli strumenti istituzionali con quelli privati!