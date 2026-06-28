L’estate modifica naturalmente le abitudini alimentari e porta a preferire cibi più freschi e leggeri. A luglio, una dieta basata su frutta e verdura di stagione, cereali integrali, legumi e pesce può contribuire a mantenere un buon livello di idratazione e facilitare il controllo del peso, purché inserita all’interno di uno stile di vita equilibrato. Tra gli alimenti protagonisti del mese ci sono le albicocche, apprezzate non solo per il loro contenuto di acqua e fibre, ma anche perché apportano betacarotene, precursore della vitamina A.

Perché scegliere gli alimenti di stagione

Consumare prodotti stagionali significa portare in tavola alimenti che, nel periodo della loro naturale maturazione, offrono gusto e un profilo nutrizionale favorevole. Nei mesi estivi aumentano la disponibilità di ortaggi ricchi di acqua, come cetrioli, pomodori, zucchine e peperoni, insieme a numerosi frutti che aiutano a reintegrare liquidi e sali minerali persi con la sudorazione.

Una dieta di questo tipo si inserisce pienamente nel modello della dieta mediterranea, considerata uno dei modelli alimentari più studiati per i benefici sulla salute generale quando accompagnata da attività fisica regolare e da uno stile di vita sano.

Albicocche e betacarotene: quale ruolo hanno

Le albicocche sono tra i frutti simbolo di luglio. Forniscono fibre, acqua e betacarotene, sostanza che l’organismo converte in vitamina A secondo le proprie necessità.

Il betacarotene contribuisce al normale mantenimento della pelle e svolge un’azione antiossidante. Pur essendo un nutriente importante, non sostituisce le misure di protezione solare. Per ridurre il rischio di danni causati dai raggi ultravioletti restano fondamentali l’uso della crema solare, l’abbigliamento adeguato e l’evitare l’esposizione nelle ore più calde.

Un menu estivo equilibrato

L’esempio di menu proposto nel materiale di riferimento segue uno schema alimentare che privilegia la varietà degli alimenti e comprende:

colazioni semplici , con latte o yogurt e cereali integrali;

, con latte o yogurt e cereali integrali; spuntini a base di frutta fresca di stagione;

a base di frutta fresca di stagione; pranzi con cereali, legumi oppure pesce e abbondanti verdure;

con cereali, legumi oppure pesce e abbondanti verdure; cene leggere, con latticini freschi, carne bianca o primi piatti semplici accompagnati da ortaggi.

L’obiettivo è distribuire l’apporto energetico nell’arco della giornata e favorire il consumo quotidiano di alimenti vegetali.

I cibi protagonisti del mese

Tra gli ortaggi più rappresentativi di luglio trovano spazio pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, cetrioli, lattuga, spinaci, fagiolini e basilico.

Sul fronte della frutta sono disponibili albicocche, pesche, melone, anguria, fragole, lamponi, mirtilli, more, prugne e pere.

Per le fonti proteiche, oltre ai legumi, il menu valorizza diverse specie di pesce come sgombro, sardine, orata, nasello e spigola, che possono contribuire a una dieta varia nell’ambito delle raccomandazioni nutrizionali.

Dimagrimento: conta l’equilibrio complessivo

Una dieta ricca di alimenti freschi e poco processati può facilitare il controllo del peso, soprattutto se associata a movimento regolare e a un adeguato bilancio energetico. Tuttavia, nessun singolo alimento favorisce da solo il dimagrimento e non esistono frutti o ortaggi capaci di “far perdere una taglia” indipendentemente dalle abitudini complessive.

Anche le albicocche rappresentano uno spuntino interessante per il loro contenuto di acqua e fibre, ma il loro consumo deve inserirsi in un’alimentazione varia ed equilibrata.

Le esigenze nutrizionali possono cambiare in base all’età, allo stato di salute, al livello di attività fisica e ad eventuali patologie. Per questo motivo, gli schemi alimentari standardizzati non sono adatti a tutti e, in presenza di condizioni cliniche particolari, è consigliabile rivolgersi a un medico o a un dietista.