La provincia di Ragusa si conferma una delle aree con la più alta concentrazione di centenari in Italia, merito di una Dieta Mediterranea applicata rigorosamente a chilometro zero. Questo modello alimentare non rappresenta solo una tradizione, ma una vera barriera naturale contro le patologie legate all’invecchiamento.
I dati demografici ufficiali indicano che nel territorio ibleo risiedono decine di ultracentenari, un numero proporzionalmente superiore alla media nazionale. Questo fenomeno spinge ricercatori e nutrizionisti a studiare le abitudini locali, dove il consumo di prodotti stagionali supera di gran lunga quello dei cosiddetti superfood esotici.
Il paniere della longevità degli Iblei
La forza della Dieta Mediterranea a Ragusa risiede nella qualità certificata delle materie prime che compongono la spesa quotidiana dei residenti. L’olio extravergine d’oliva dei Monti Iblei, ricco di polifenoli, costituisce la base di ogni pasto, agendo come un potente antiossidante naturale.
A questo si affiancano le proprietà del pomodoro di Pachino e la qualità proteica del formaggio Ragusano DOP, elementi che rendono il regime alimentare locale un caso di studio reale per la salute. Integrare questi alimenti significa scegliere la freschezza e la tracciabilità, preferendo la biodiversità siciliana a bacche o frutti che viaggiano per migliaia di chilometri.
Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, seguire i principi della piramide alimentare riduce sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari.
Schema alimentare settimanale: la Dieta Mediterranea degli Iblei
Schema esemplificativo ispirato alla tradizione alimentare iblea: olio extravergine dei Monti Iblei, pomodoro di Pachino, Ragusano DOP e prodotti stagionali a km 0.
È importante ricordare che, per definire un piano alimentare personalizzato, gli utenti devono sempre rivolgersi a un nutrizionista professionista. Scegliere prodotti del territorio resta però il primo passo per una prevenzione efficace che parte direttamente dalla tavola di casa.
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