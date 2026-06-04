Momenti di apprensione ad Acate, nelle ultime ore, per un incendio di sterpaglie che ha lambito alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria che hanno subito spento le fiamme.

Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi, evitando ulteriori conseguenze nell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Acate e del nucleo radiomobile della compagnia di Vittoria, impegnati nei rilievi e nelle verifiche di rito.

La situazione è tornata sotto controllo subito dopo lo spegnimento del rogo. Non si segnalano, al momento, ulteriori criticità. Le cause dell’incendio non sono state rese note e restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. (foto Assenza)