Modica – Contrada Quartarella torna ad avere un sistema di illuminazione pubblica completamente funzionante. Nelle ultime ore sono stati infatti accesi tutti i corpi illuminanti presenti nell’area dopo un intervento di manutenzione e ripristino che ha interessato decine di punti luce rimasti inutilizzati o danneggiati nel tempo.

L’operazione ha riguardato circa 40 corpi illuminanti che necessitavano di interventi tecnici a causa dell’usura e dei danni provocati dagli agenti atmosferici. In alcuni casi si è resa necessaria la sostituzione completa delle apparecchiature, mentre in altri è bastato intervenire su singoli componenti.

Complessivamente sono 70 i pali dell’illuminazione pubblica che adesso risultano attivi lungo la popolosa contrada, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una migliore vivibilità nelle ore serali e notturne per i residenti.

Tra le novità introdotte figura anche l’installazione di un sottoquadro elettrico, sistema che consentirà di limitare eventuali disservizi. In caso di guasto, infatti, sarà possibile isolare soltanto una parte della rete senza lasciare completamente al buio l’intera zona.

L’intervento era stato indicato come uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione e si è concluso nonostante le difficoltà economiche dell’ente. Un risultato che punta a migliorare i servizi essenziali e la qualità della vita dei cittadini che vivono nella contrada.

Un ringraziamento è stato rivolto al personale del settore manutenzioni, coinvolto nelle attività tecniche che hanno permesso il completamento dei lavori e la riattivazione dell’impianto.