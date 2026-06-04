A Vittoria, la Polizia di Stato di Ragusa ha disposto un Daspo “fuori contesto” nei confronti di un giovane tifoso appartenente al gruppo ultras locale. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ragusa dopo l’attività informativa e investigativa condotta dalla DIGOS durante alcuni incontri di calcio considerati a rischio per l’ordine pubblico.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto sarebbe stato individuato nell’ambito delle attività di monitoraggio della tifoseria organizzata vittoriese.
La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha quindi applicato la misura di prevenzione prevista dall’art. 6 della legge 401/1989.
Il provvedimento stabilisce il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio legate alla sicurezza negli eventi sportivi.
La misura rientra nelle attività di prevenzione della Questura di Ragusa per contrastare episodi di violenza legati al contesto delle tifoserie organizzate.