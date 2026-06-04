SCICLI – Un confronto istituzionale sui servizi idrici e sulle questioni che interessano direttamente cittadini e amministrazione comunale. Nelle ultime ore il sindaco Mario Marino ha incontrato in Municipio l’amministratore delegato di Iblea Acque, Stefano Guccione, per fare il punto su alcune delle principali tematiche legate alla gestione del servizio nel territorio. L’incontro si è svolto nella sala giunta del Comune di Scicli ed è servito ad affrontare diversi aspetti operativi che riguardano sia le utenze private sia quelle comunali.

Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla continuità dei servizi rivolti agli utenti. È stato confermato il mantenimento dello sportello settimanale di Iblea Acque presso la sede della Protezione Civile di contrada Zagarone, che continuerà a ricevere il pubblico ogni venerdì mattina.

Altro tema discusso riguarda l’aggiornamento delle informazioni disponibili sul portale della società, con l’obiettivo di implementare i dati relativi alle singole posizioni dei contribuenti e rendere più agevole la consultazione da parte degli utenti.

Le questioni che riguardano il Comune

Nel corso della riunione si è parlato anche dei rapporti tra Iblea Acque e il Comune di Scicli.

La società ha assicurato l’avvio delle procedure necessarie alla volturazione delle utenze elettriche collegate ai servizi idrici e fognari che risultano ancora intestati all’ente comunale.

Da parte di Iblea Acque sono inoltre arrivate rassicurazioni sulla prossima elaborazione di un piano di rientro relativo alle somme maturate nei confronti del Comune per tali servizi.

Nuovi contatori negli edifici comunali

Durante il confronto è stato ricordato anche il percorso già avviato dall’amministrazione comunale sul fronte del monitoraggio dei consumi.

Nei mesi scorsi il Comune di Scicli si è infatti dotato di moderni contatori idrici, strumenti che consentono una rilevazione puntuale dei consumi degli immobili comunali, comprese le scuole, superando il precedente sistema basato su stime forfettarie.

L’incontro si inserisce nel percorso di confronto tra ente locale e gestore del servizio idrico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e garantire risposte più rapide ai cittadini del territorio.