A Vittoria, il tema della sicurezza nel mercato ortofrutticolo comunale arriva in Consiglio. Il consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi ha presentato una mozione per istituire un presidio sanitario fisso di primo soccorso all’interno della struttura.
La richiesta riguarda uno dei poli mercatali più grandi del settore agroalimentare in Sicilia, dove ogni giorno operano lavoratori, produttori e autotrasportatori.
Secondo quanto riportato nella mozione, il mercato di Vittoria registra quotidianamente centinaia di operatori, con picchi che possono arrivare a migliaia di presenze nei periodi di maggiore attività agricola.
Un contesto caratterizzato da movimentazione di merci, mezzi pesanti e ritmi di lavoro intensi, dove non mancano situazioni di emergenza legate a infortuni o malori. Nel documento si chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi per la creazione di un presidio sanitario permanente, con personale dedicato e attrezzature adeguate.
Previsti anche interventi complementari: corsi di primo soccorso per gli operatori e installazione di postazioni DAE in punti strategici del mercato.
Il consigliere Scuderi sottolinea come il Comune di Vittoria incassi ogni anno circa 1,3 milioni di euro dalle attività del mercato.
Una parte di queste risorse, secondo la proposta, dovrebbe essere reinvestita per migliorare sicurezza e servizi all’interno della struttura.
Scuderi evidenzia che in diversi mercati italiani il presidio sanitario è già realtà consolidata. “La rapidità dei soccorsi può fare la differenza tra la vita e la morte”, afferma, chiedendo un intervento rapido del Consiglio comunale. La mozione punta a rafforzare gli standard di sicurezza in una struttura considerata centrale per l’economia agricola dell’intera area iblea. L’obiettivo è garantire maggiore tutela per lavoratori e operatori che ogni giorno operano nel mercato ortofrutticolo.