A Ragusa scattano modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione “Bicyclando in Platani”, in programma il 6 giugno 2026. Il provvedimento riguarda il viale dei Platani, dove sono previste chiusure temporanee e divieti di sosta.
Le misure entreranno in vigore nel pomeriggio e interesseranno uno dei principali assi viari della zona, con effetti anche sul trasporto pubblico urbano.
Chiusura del viale dei Platani
Il Comune ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli sul viale dei Platani, nel tratto compreso tra via della Costituzione e via dei Frassini.
Lo stop alla circolazione sarà attivo dalle 19.00 alle 23.00 del 6 giugno 2026, in entrambe le direzioni di marcia.
Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati dello stesso tratto, con validità dalle 18.00 alle 23.00.
Le disposizioni rientrano nelle misure organizzative per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica.
Trasporto pubblico con percorsi modificati
Durante le ore di chiusura, gli autobus urbani che normalmente transitano sul viale dei Platani dovranno seguire itinerari alternativi.
Le modifiche alla viabilità saranno attive solo per la fascia oraria indicata e saranno gestite secondo le disposizioni della Polizia locale.
Nei punti interessati verrà installata segnaletica temporanea per informare residenti e automobilisti.
Sicurezza e gestione del traffico
Il dispositivo punta a garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione sportiva e la sicurezza dei partecipanti lungo il percorso.
La circolazione sarà monitorata nelle ore dell’evento, con possibili rallentamenti nelle aree limitrofe al viale dei Platani.