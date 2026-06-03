Un uomo completamente nudo ha percorso questa mattina alcune delle vie di accesso al centro storico di Siracusa, seminando sgomento tra i passanti. Fermato in corso Gelone dagli agenti della Polizia Municipale dopo aver dato in escandescenze, è stato poi consegnato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Erano circa le 8.30 quando i primi residenti hanno cominciato a segnalare la presenza di un uomo completamente privo di indumenti nelle strade che conducono al cuore antico di Siracusa. La scena, insolita e disorientante per chi si trovava in zona a quell’ora del mattino, si è protratta per alcuni minuti prima che le forze dell’ordine intervenissero.

Gli agenti della Polizia Municipale di Siracusa hanno intercettato l’uomo in corso Gelone, arteria nevralgica della città. Al momento del fermo, il soggetto avrebbe manifestato un comportamento agitato, con reazioni che hanno reso necessaria l’immobilizzazione da parte degli operatori presenti sul posto.

Affidato al 118 dopo il fermo in corso Gelone

Una volta bloccato, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo per valutare le sue condizioni. Gli accertamenti medici serviranno a chiarire le cause del comportamento anomalo tenuto in pieno centro.

L’episodio non ha coinvolto altre persone e non si segnalano danni a cose o lesioni. La rapidità dell’intervento municipale ha consentito di circoscrivere la situazione prima che potesse degenerare o creare problemi di ordine pubblico più seri.

Episodi simili, legati a stati di alterazione psicofisica o a crisi acute di natura psichiatrica, non sono infrequenti nelle aree urbane ad alta frequentazione. In questi casi il protocollo prevede l’intervento congiunto delle forze dell’ordine e del sistema di emergenza sanitaria, con l’obiettivo di tutelare sia la persona coinvolta sia i cittadini presenti.