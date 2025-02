Scicli – Momenti di tensione e preoccupazione si sono verificati questo pomeriggio a Scicli, nella centralissima via Colombo. Un uomo, in evidente stato confusionale e completamente nudo, è stato visto vagare per strada, allarmando i passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti prontamente per assistere l’uomo, che appariva agitato e disorientato. Dopo averlo calmato, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per valutare le sue condizioni di salute. L’uomo, sciclitano e noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e trasportato in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e il TSO, via Colombo è stata temporaneamente chiusa al traffico. L’episodio ha sollevato l’attenzione sulla necessità di un adeguato supporto per le persone in difficoltà e sulla gestione delle emergenze legate alla salute mentale.