Il digiuno intermittente dimagrire è un modello alimentare basato sull’alternanza tra periodi di digiuno e finestre di alimentazione, secondo indicazioni diffuse in ambito nutrizionale da organismi come l’OMS e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Non si tratta di una dieta prescrittiva, ma di una gestione temporale dei pasti.

Il metodo 16:8 è tra i più utilizzati: 16 ore di digiuno e 8 ore in cui concentrare i pasti, spesso includendo il sonno. Tra gli schemi alternativi figurano il 14:10, più graduale per i principianti, e il protocollo 5:2, che prevede due giorni non consecutivi con apporto calorico ridotto a circa 500–600 kcal. Le scelte alimentari restano determinanti per il bilancio energetico complessivo.

Digiuno intermittente dimagrire e protocolli alimentari più diffusi

Il digiuno intermittente dimagrire si basa su schemi organizzati che regolano non solo quando mangiare, ma anche come distribuire i nutrienti. Secondo raccomandazioni nutrizionali generali dell’ISS e dell’OMS, durante la finestra alimentare è fondamentale mantenere un’alimentazione equilibrata, senza eccessi compensatori.

Nel modello 16:8, ad esempio, la finestra potrebbe essere tra le 12:00 e le 20:00. Nel 14:10 la restrizione temporale è meno rigida e facilita l’adattamento iniziale. Il metodo 5:2, invece, introduce una riduzione calorica significativa per due giorni a settimana, mantenendo alimentazione normale nei restanti cinque giorni.

Durante il digiuno sono ammessi solo liquidi senza calorie: acqua, tè, tisane e caffè nero, senza zucchero o latte. Nella finestra alimentare si raccomanda la presenza di proteine magre, carboidrati complessi, grassi insaturi e alimenti ricchi di fibre.

Le linee generali della nutrizione clinica sottolineano che l’efficacia di questi modelli dipende dal contesto individuale e dal bilancio calorico complessivo, non solo dalla tempistica dei pasti.

Come evidenziato da operatori sanitari e nutrizionisti, “la distribuzione dei pasti può influenzare la gestione energetica, ma resta centrale la qualità dell’alimentazione quotidiana”.

Le indicazioni operative prevedono una scelta consapevole dei modelli alimentari, con particolare attenzione alla sostenibilità nel tempo e all’equilibrio nutrizionale complessivo.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.