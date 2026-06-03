A Ragusa, venerdì 5 giugno alle ore 10.30, in piazza Igea, sarà presentato il Piano aziendale dell’ASP di Ragusa per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore. L’incontro coinvolgerà i rappresentanti dei Comuni della provincia, con un focus operativo sulla stagione estiva ormai imminente. Il piano resterà attivo fino al 15 settembre.
Rete territoriale per la prevenzione
Il progetto, promosso nell’ambito delle indicazioni della Regione Siciliana, punta a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e dei servizi territoriali.
L’obiettivo è ridurre i rischi legati al caldo, soprattutto per:
- anziani
- persone con patologie croniche
- soggetti fragili o soli
Alla riunione parteciperanno anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione Giuseppe Smecca e la responsabile dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute Daniela Bocchieri.
Monitoraggio e prevenzione sul territorio
Il piano prevede una rete coordinata tra:
- Medici di medicina generale
- farmacie
- strutture residenziali e semiresidenziali
- servizi sociali comunali
- Protezione civile
Tra le misure previste anche il monitoraggio dei bollettini di allarme e la diffusione di informazioni alla cittadinanza.
Particolare attenzione sarà rivolta ai comportamenti da adottare nei giorni più caldi: evitare esposizione nelle ore centrali, idratazione costante e attenzione ai segnali di disidratazione.
“La prevenzione è lo strumento più efficace per proteggere le persone più esposte ai rischi del caldo estremo”, ha sottolineato il dottor Smecca, evidenziando la necessità di una collaborazione stabile con i Comuni e gli attori del territorio.
La strategia punta a garantire una risposta coordinata e vicina ai bisogni della popolazione.
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