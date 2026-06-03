Una dieta ricca di antiossidanti e una corretta idratazione aiutano la pelle durante l’esposizione al sole. L’alimentazione per una abbronzatura sana è al centro delle raccomandazioni nutrizionali per favorire una risposta equilibrata della pelle all’esposizione solare, secondo indicazioni di ambito dermatologico e nutrizionale europeo. L’apporto di vitamine, minerali e antiossidanti contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo indotto dai raggi UV. Le linee guida europee EFSA sottolineano inoltre l’importanza di un adeguato apporto idrico giornaliero, variabile in base a età e condizioni ambientali.

La dieta per abbronzarsi si basa su un’alimentazione ricca di frutta e verdura può sostenere i processi fisiologici legati alla pigmentazione cutanea, grazie alla presenza di carotenoidi, vitamina C ed E. L’idratazione rimane un fattore essenziale per mantenere l’elasticità della pelle e le sue funzioni di barriera.

Alimentazione per abbronzatura sana: i nutrienti chiave

Gli esperti indicano che il betacarotene, precursore della vitamina A, è presente in alimenti come carote, albicocche, pesche, melone e zucca. Questo composto è associato al supporto della normale pigmentazione cutanea. Alimenti ricchi di licopene, come pomodori e anguria, apportano antiossidanti utili contro lo stress ossidativo.

Verdure a foglia verde come spinaci e lattuga contribuiscono con vitamine e minerali essenziali. La vitamina E, presente in olio extravergine d’oliva e frutta secca, è riconosciuta per il suo ruolo nel proteggere le membrane cellulari.

Secondo EFSA, un’adeguata assunzione di acqua è fondamentale per il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche. In condizioni standard, l’apporto può aggirarsi intorno a 1,5–2 litri al giorno, variando in base a clima e attività fisica.

Anche gli acidi grassi insaturi, come omega 3 e omega 6 presenti in pesce azzurro e semi oleosi, contribuiscono al benessere cutaneo generale. Tuttavia, l’alimentazione non sostituisce in alcun modo la protezione solare.

Le principali fonti scientifiche ricordano che nessun alimento può sostituire l’uso di creme solari adeguate al proprio fototipo. L’esposizione al sole deve sempre essere gestita con attenzione e gradualità.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.