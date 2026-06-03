La gestione della mobilità internazionale dei lavoratori nei cantieri esteri entra al centro delle strategie delle imprese edili di Ragusa. ANCE Ragusa ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con Andersen Legal & Tax Italia S.r.l. STA per rafforzare i servizi di supporto legati alla Global Mobility, con focus su aspetti fiscali, previdenziali e giuridici.

L’accordo è stato firmato questa mattina e coinvolge anche il Consorzio Italiapuntozero, con l’obiettivo di offrire alle imprese associate strumenti operativi per gestire trasferte e personale all’estero in un quadro normativo sempre più complesso. Il settore delle costruzioni, infatti, è sempre più esposto a processi di internazionalizzazione che richiedono competenze specialistiche e aggiornate.

Per il territorio ibleo, il protocollo rappresenta un intervento orientato alla competitività delle imprese locali nei mercati esteri, in particolare nei cantieri fuori dall’Italia dove si concentrano nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

Tra le attività previste rientrano il supporto alla rielaborazione dei dati della survey ANCE sulla mobilità internazionale, incontri tecnici con le imprese associate e condizioni economiche agevolate per l’accesso ai servizi professionali dello studio Andersen.

Secondo il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, la collaborazione si inserisce in un percorso di rafforzamento delle imprese associate: “Mettere a disposizione competenze qualificate significa accompagnare le aziende nei processi di crescita e internazionalizzazione”.

Sul fronte tecnico, Andersen Legal & Tax Italia sottolinea la natura multidisciplinare dell’intervento. Per il partner Francesco Inturri, l’obiettivo è fornire “supporto concreto nella gestione delle problematiche legate alla mobilità internazionale dei lavoratori, tra diritto, fiscalità e immigrazione”.

Il responsabile del team Global Mobility, Paolo Lucarini, evidenzia invece la complessità crescente dei flussi di lavoro internazionali. La gestione dei cantieri esteri richiede oggi procedure integrate, capaci di garantire conformità normativa e organizzazione efficiente del personale.

Il protocollo avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo, e sarà la base per iniziative formative e informative rivolte alle imprese associate ANCE Ragusa.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui le aziende del comparto costruzioni stanno ampliando la propria presenza fuori dai confini nazionali, con una crescente domanda di consulenza su fiscalità internazionale e gestione dei lavoratori espatriati.