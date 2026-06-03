Il progetto Alla scoperta Ragusa si conclude a Ragusa con l’evento finale promosso da Ecomuseo Carat e Archivio degli Iblei, in partenariato con il Comune di Ragusa e diverse realtà culturali e istituzionali del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 20:00 in Piazza San Giovanni. Secondo i dati organizzativi, l’iniziativa ha coinvolto 173 studenti, 25 insegnanti e 12 classi.

La serata rappresenta la fase conclusiva di un percorso di public history che ha portato alla realizzazione di sette cortometraggi, sviluppati dagli studenti con il supporto di videomaker professionisti. Un lavoro costruito nel corso dei mesi tra laboratori, ricerche d’archivio e attività sul campo.

Alla scoperta Ragusa: il percorso didattico e i cortometraggi finali

Il progetto ha coinvolto scuole di diversi ordini e gradi della città, con percorsi che hanno intrecciato memoria storica e osservazione del territorio. Tra i temi affrontati: urbanistica e patrimonio, istituzioni storiche, artigianato femminile, trasformazioni del porto di Marina di Ragusa, risorse del sottosuolo e infrastrutture della vallata Santa Domenica.

Le attività sono state svolte anche presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca Vescovile, grazie al supporto di studiosi, storici locali e professionisti del settore culturale. Il risultato è un insieme di cortometraggi che restituiscono una lettura multidisciplinare della storia e dell’identità iblea.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha sottolineato il valore educativo del progetto: “Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che valorizza la memoria storica e la rende viva attraverso gli occhi dei giovani”. Il primo cittadino ha inoltre invitato la cittadinanza a partecipare alla proiezione pubblica in piazza.

Il progetto ha visto la direzione di Chiara Ottaviano e la collaborazione di videomaker, tutor e tecnici. Una rete ampia di partner locali e nazionali ha sostenuto le attività, tra cui università, associazioni culturali e società scientifiche.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della storia locale attraverso strumenti digitali e linguaggi audiovisivi, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e territorio.