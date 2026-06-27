Un incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio in contrada Crocevie a Modica. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda e una Opel. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti delle due auto coinvolti nell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dello scontro e hanno provveduto a regolare il traffico durante le operazioni di soccorso. La carreggiata è stata messa in sicurezza per consentire il ripristino della normale viabilità.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona interessata, con disagi temporanei per gli automobilisti in transito. La situazione è tornata progressivamente alla normalità una volta concluse le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Resta ora da chiarire cosa abbia determinato l’impatto tra le due vetture. In corso la ricostruzione esatte della dinamica del sinistro.