Il concerto della Premiata Forneria Marconi previsto per la sera di lunedì 11 agosto a Marina di Modica non si è tenuto: l’emergenza legata all’attività dell’Etna ha causato la cancellazione di numerosi voli, impedendo a parte della band e dello staff di raggiungere la Sicilia. Il nuovo appuntamento è fissato per martedì 18 agosto 2026, alle 21.45, all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica.

Chi aveva già il biglietto non deve fare nulla: i tagliandi acquistati restano validi per la nuova data senza necessità di cambi o nuove prenotazioni. C’è però una finestra stretta per chi non riuscisse a esserci il 18: il rimborso va richiesto entro il 15 agosto, rivolgendosi allo stesso canale usato per l’acquisto — botteghino o piattaforma online.

Gli organizzatori hanno invocato la forza maggiore, richiamando direttamente la situazione determinata dall’attività vulcanica e dalle conseguenti interruzioni dei collegamenti aerei. I posti ancora disponibili sono in prevendita su TicketOne e Ciaotickets.

La PFM è una delle formazioni storiche del rock progressivo italiano, attiva dagli anni Settanta.