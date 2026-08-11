Nuvole e tuoni nel pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto, su Modica e sulle zone interne della provincia di Ragusa. L’anticiclone subtropicale tiene saldo il controllo sul Mediterraneo, ma nel corso del pomeriggio l’instabilità termoconvettiva darà vita a rovesci e qualche temporale isolato, soprattutto sui settori interni centro-orientali della Sicilia.

Chi rientra dal mare nel tardo pomeriggio farà bene a tenere d’occhio il cielo: i fenomeni più probabili si concentreranno proprio nelle ore centrali del pomeriggio, quando il riscaldamento del suolo alimenta le correnti ascendenti.

Lungo le coste la situazione rimane diversa: niente pioggia, ma afa persistente e un senso di disagio climatico elevato o molto elevato. Le temperature si mantengono stazionarie, sopra la media stagionale, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno da nord-nordovest con intensità debole, e solo sul canale di Sicilia occidentale sono attesi rinforzi locali. I mari saranno poco mossi, con l’eccezione dello stretto di Sicilia occidentale dove il moto ondoso risulterà localmente mosso.