Due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente sull’autostrada A20 Palermo-Messina avvenuto all’altezza di Buonfornello, in un tratto interessato da lavori. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo una carreggiata dove il traffico era regolato a doppio senso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e la Polizia Stradale, mentre la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Il violento impatto si è verificato in una zona dell’autostrada interessata da un restringimento della carreggiata per lavori. In base alle informazioni disponibili, i due mezzi provenivano da direzioni opposte quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, è avvenuto il frontale.

Le vittime sono il conducente dell’autovettura e un passeggero che viaggiava sul furgone. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.

Le circostanze che hanno portato allo scontro sono oggetto degli accertamenti della Polizia Stradale, chiamata a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente né sull’identità delle persone coinvolte.

Il tratto dell’A20 interessato dal sinistro era caratterizzato da una viabilità modificata per consentire l’esecuzione di lavori, con il traffico disposto temporaneamente su un’unica carreggiata a doppio senso.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. La chiusura della carreggiata autostradale ha determinato un consistente aumento del traffico lungo la Strada Statale 113.

Il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, ha invitato gli automobilisti alla prudenza attraverso un messaggio pubblicato sui social, segnalando rallentamenti in ingresso alla città e lungo il tratto della Statale 113 che attraversa il territorio comunale fino a Sant’Ambrogio e al bivio per Castelbuono.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per consentire i rilievi e il successivo ripristino della normale circolazione.