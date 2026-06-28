Con l’aumento delle temperature e la crescita della domanda di climatizzatori, torna al centro dell’attenzione il Bonus condizionatori 2026. La misura consente di recuperare parte della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti a elevata efficienza energetica attraverso una detrazione fiscale che può arrivare al 50%.

L’incentivo interessa famiglie, proprietari di immobili, condomìni e attività economiche che intendono sostituire sistemi obsoleti con apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico. L’obiettivo è ridurre i consumi e favorire la diffusione di tecnologie in grado di abbattere i costi delle utenze.

Secondo quanto previsto dalle agevolazioni fiscali attualmente in vigore, il beneficio può essere richiesto anche in assenza di lavori di ristrutturazione, purché l’intervento rispetti le condizioni previste per il miglioramento dell’efficienza energetica e venga effettuato con modalità di pagamento tracciabili.

Chi può accedere all’agevolazione

La detrazione è rivolta a una platea ampia di beneficiari. Possono accedere al bonus proprietari di immobili, titolari di altri diritti reali, locatari autorizzati, condomìni e soggetti giuridici che sostengono le spese per l’intervento.

Tra i requisiti tecnici richiesti rientra l’installazione di climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza, utilizzabili sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento nei mesi freddi. In molti casi è necessario dimostrare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile attraverso la documentazione tecnica prevista dalla normativa.

La detrazione può raggiungere il 50% della spesa per l’abitazione principale, mentre per altre tipologie di immobili l’aliquota può risultare inferiore in base al regime fiscale applicabile.

Come richiedere il Bonus condizionatori

Per ottenere l’agevolazione del bonus condizionatori è necessario conservare fatture e documentazione relativa all’intervento. Il pagamento deve essere effettuato tramite strumenti tracciabili e, nei casi previsti, attraverso il cosiddetto bonifico parlante, che riporta i riferimenti fiscali del beneficiario e dell’impresa esecutrice.

Dopo la conclusione dei lavori, la documentazione tecnica deve essere trasmessa all’ENEA entro i termini previsti dalla normativa per gli interventi che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica.

La detrazione viene successivamente indicata nella dichiarazione dei redditi e recuperata in quote annuali secondo le modalità stabilite dalla legislazione fiscale.

Ecobonus e Bonus ristrutturazioni: cosa cambia

L’agevolazione può essere collegata a due diversi strumenti fiscali.

Nel caso della sostituzione di un impianto esistente con una pompa di calore ad alta efficienza, il riferimento è generalmente l’Ecobonus, misura dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici.

Quando invece l’installazione del climatizzatore rientra in un intervento edilizio più ampio, può essere utilizzato il Bonus ristrutturazioni, che disciplina le detrazioni legate ai lavori di recupero del patrimonio immobiliare.

La scelta del canale fiscale corretto dipende dalle caratteristiche dell’intervento e dalla documentazione disponibile. Per questo motivo è consigliabile verificare i requisiti aggiornati sui portali istituzionali prima di procedere all’acquisto.

Per molte famiglie il bonus rappresenta uno strumento utile per ridurre il costo dell’investimento iniziale e accelerare la sostituzione di impianti energivori con soluzioni più efficienti, capaci di incidere positivamente sia sui consumi sia sul valore dell’immobile.