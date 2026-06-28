Lunedì 29 giugno sarà presentata a Ragusa una nuova analisi epidemiologica dedicata ai tumori nelle province di Ragusa e Caltanissetta. Il documento, elaborato dal Registro Tumori, raccoglie informazioni relative al periodo 2015-2019 e offre un quadro aggiornato dell’incidenza dei tumori nel territorio, un elemento fondamentale per orientare le strategie di prevenzione, diagnosi e assistenza sanitaria.

L’appuntamento è in programma alle ore 12 nella Sala “Russo-Armenia” della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Alla presentazione parteciperanno i vertici dell’ASP, rappresentanti istituzionali e i responsabili del Registro Tumori diretto dal dottor Giuseppe Cascone.

I registri tumori rappresentano uno degli strumenti più importanti per la sanità pubblica. Attraverso la raccolta sistematica e la validazione delle informazioni sui nuovi casi diagnosticati, consentono di comprendere come si distribuiscono le malattie oncologiche nella popolazione e di individuare eventuali differenze tra aree geografiche, fasce d’età e genere.

La monografia dedicata ai territori di Ragusa e Caltanissetta analizza non solo l’incidenza delle neoplasie, ma anche aspetti come mortalità e sopravvivenza, fornendo una base informativa utile per programmare interventi sanitari e campagne di prevenzione.

Le informazioni contenute nel rapporto derivano da dati raccolti in modo continuativo e validati secondo standard nazionali e internazionali. Questo approccio permette di confrontare i risultati con quelli di altri territori italiani e di monitorare nel tempo l’evoluzione delle patologie oncologiche.

La disponibilità di dati epidemiologici aggiornati aiuta le istituzioni sanitarie a valutare il fabbisogno di servizi diagnostici e terapeutici, oltre a sostenere le attività di screening e diagnosi precoce. Le analisi territoriali possono infatti evidenziare differenze nella distribuzione delle malattie che meritano ulteriori approfondimenti da parte degli esperti.

Uno degli elementi di maggiore interesse della presentazione riguarda l’integrazione dei dati con un aggiornamento al 2022 relativo alle cinque sedi tumorali più frequenti. Il contenuto dettagliato dei risultati sarà illustrato nel corso dell’incontro pubblico.

Al momento non sono stati diffusi numeri o indicatori specifici relativi all’incidenza delle diverse neoplasie. La pubblicazione si configura quindi come uno strumento di consultazione epidemiologica che consentirà agli operatori sanitari, ai decisori pubblici e ai cittadini di conoscere meglio l’andamento delle malattie oncologiche nell’area interessata.

In Italia i registri tumori costituiscono una risorsa essenziale per valutare l’efficacia delle politiche di prevenzione e per misurare nel tempo l’impatto degli screening oncologici. I dati raccolti permettono di individuare tendenze epidemiologiche e di supportare la ricerca scientifica, contribuendo alla pianificazione delle risorse sanitarie.

La nuova monografia dedicata a Ragusa e Caltanissetta si inserisce in questo contesto, offrendo una fotografia aggiornata di un territorio che potrà essere confrontata con le rilevazioni nazionali e regionali nei prossimi anni.