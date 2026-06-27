La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Per venerdì 27 giugno, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla, invitando alla prudenza nelle aree interessate dai fenomeni previsti. L’avviso riguarda in particolare i settori interni dell’isola, dove nel corso della giornata potranno svilupparsi rovesci e temporali.
Allerta gialla per temporali nelle zone interne
Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica, sono previste piogge da isolate a sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali a evoluzione diurna. I fenomeni interesseranno soprattutto le aree interne della regione, con quantitativi di pioggia generalmente deboli, ma che localmente potranno raggiungere intensità moderata.
L’allerta di livello giallo rappresenta il grado ordinario di criticità previsto dal sistema nazionale di protezione civile e richiama l’attenzione sulla possibilità che si verifichino disagi localizzati legati alle condizioni meteorologiche. Anche ieri, 26 giugno, la Protezione Civile aveva annunciato un’allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia.
Cosa prevede il bollettino
Le precipitazioni attese saranno legate all’instabilità tipica delle ore più calde della giornata. In questo contesto, i temporali potrebbero svilupparsi in modo irregolare e interessare solo alcune aree, rendendo i fenomeni difficilmente prevedibili su scala locale.
Pur non essendo indicati scenari di particolare severità, la presenza di rovesci temporaleschi può determinare condizioni di viabilità più difficili e richiede prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone interne maggiormente esposte ai fenomeni convettivi.
La situazione sarà monitorata attraverso i successivi aggiornamenti diffusi dagli enti competenti, che potranno modificare il quadro previsionale in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.