La Sicilia si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì, nonostante la persistenza dell’alta pressione subtropicale, l’atmosfera potrà favorire lo sviluppo di rovesci e temporali, soprattutto nelle zone interne dell’isola durante le ore centrali e pomeridiane. Il quadro meteorologico suggerisce quindi una situazione stabile solo in parte, con fenomeni localmente anche intensi.

La mattinata dovrebbe iniziare con cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte del territorio. Addensamenti nuvolosi sono attesi invece lungo alcuni tratti dei versanti tirrenici, dove non si escludono temporali sparsi tra il basso Tirreno orientale e le Isole Eolie.

Il cambiamento più significativo è previsto dalla tarda mattinata. Il riscaldamento diurno favorirà infatti la formazione di instabilità sui rilievi e nelle aree interne, con lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, di intensità moderata e, localmente, anche forte. Si tratta dell’aspetto più rilevante della previsione, poiché i fenomeni potrebbero risultare improvvisi e interessare diverse zone dell’entroterra.

Le nubi potrebbero estendersi anche oltre i rilievi. Sono infatti possibili parziali sconfinamenti dei fenomeni verso alcuni settori costieri, in particolare lungo i versanti settentrionali e orientali, nel Trapanese, nel settore sud-occidentale, nell’Agrigentino e nelle zone ioniche, dove il cielo potrà risultare parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Sul fronte delle temperature non sono attese variazioni di rilievo rispetto ai giorni precedenti. I valori saranno generalmente stazionari, con una diminuzione limitata alle aree interessate dai rovesci, dove la presenza delle precipitazioni potrà determinare un temporaneo calo termico.

La ventilazione si manterrà debole e di direzione variabile, mentre sono previsti rinforzi dai quadranti settentrionali sui settori occidentali del Canale di Sicilia. Per quanto riguarda il moto ondoso, i mari saranno poco mossi o quasi calmi, con condizioni localmente più mosse nei bacini di ponente.

Chi ha in programma attività all’aperto nelle zone interne dell’isola dovrà quindi prestare attenzione all’evoluzione del tempo durante il pomeriggio, quando l’instabilità potrebbe manifestarsi rapidamente pur in un contesto dominato dall’alta pressione.