L’aeroporto di Comiso ha ripreso le attività di volo dopo la sospensione causata dall’eruzione dell’Etna. La SAC, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo, senza indicare l’orario esatto a partire dal quale le operazioni sono state considerate sicure.

Prima di raggiungere lo scalo ibleo, i passeggeri sono invitati a contattare direttamente la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo: la situazione potrebbe ancora subire variazioni nelle prossime ore.

L’attività eruttiva del vulcano aveva reso necessaria la sospensione temporanea dei collegamenti, una misura adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeree. Nubi di cenere e detriti vulcanici rappresentano un rischio diretto per i motori degli aeromobili e possono ridurre la visibilità sulle piste.

La SAC ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti nella giornata.