Il Comune di Scicli ha avviato controlli a tappeto sulla raccolta differenziata nelle utenze non domestiche lungo tutta la fascia costiera, rilevando un numero significativo di conferimenti non conformi. I sacchi irregolari non vengono ritirati e vengono contrassegnati con un bollino di segnalazione. Per le attività che non si adeguano sono previste sanzioni.

La misura riguarda in particolare le attività commerciali della costa — bar, ristoranti, esercizi al dettaglio — in un periodo in cui la pressione sul servizio di raccolta è al massimo stagionale. Il meccanismo è semplice: se il sacco contiene materiali differenziati in modo errato, la piattaforma di trattamento lo rifiuta. Il gestore del servizio, quindi, non può ritirarlo.

Il bollino applicato sui sacchi non è solo un avviso: è l’atto che avvia la fase di accertamento da parte degli organi competenti. Dalla verifica possono scattare le sanzioni previste dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

L’amministrazione ha scelto di rendere pubblica la situazione prima che i verbali inizino a circolare, puntando sulla prevenzione. Nella nota diffusa dal Municipio si legge che «la corretta collaborazione di ciascuno è indispensabile per garantire il regolare svolgimento del servizio e, soprattutto, per tutelare il decoro, la vivibilità e l’ambiente delle nostre borgate marinare».

Il problema che i controlli hanno portato alla luce non è nuovo nel panorama della raccolta differenziata costiera: la commistione di materiali — plastica nel secco, vetro nell’organico, imballaggi misti — invalida l’intero sacco e scarica il costo dello smaltimento sulla collettività. Le piattaforme di selezione non lavorano su materiale contaminato e lo rispediscono indietro come rifiuto indifferenziato.

Il Comune invita i titolari delle utenze non domestiche a verificare le modalità di conferimento previste dal regolamento prima del prossimo svuotamento. Chi dovesse trovare un sacco bollinato sul proprio marciapiede sa già cosa significa: il ritiro non avverrà finché il contenuto non sarà separato correttamente e ripresentato nelle modalità previste.