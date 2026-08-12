La squadra 155 della Protezione Civile di Comiso ha ricevuto un nuovo pick-up Mitsubishi L200 equipaggiato con un modulo antincendio boschivo a duplice sistema acqua-schiumogeno. Il mezzo, assegnato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sostituisce il veicolo precedente, giudicato ormai inadeguato agli standard operativi attuali.

Il vecchio pick-up era ancora in dotazione alla squadra, ma non rispondeva più ai requisiti tecnici richiesti per gli interventi sul campo. Il nuovo mezzo aggiunge alla capacità idrica un sistema schiumogeno, strumento più efficace nella lotta agli incendi boschivi perché riduce la tensione superficiale dell’acqua e aumenta la copertura dell’agente estinguente.

«Questo nuovo mezzo renderà più agevoli gli interventi, e soprattutto sostituirà quello già in dotazione che non rispondeva più ai canoni moderni», ha dichiarato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. La prima cittadina ha ringraziato il dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’ingegnere Salvo Cocina, il responsabile provinciale Antonio Blandini e il deputato regionale Giorgio Assenza, «che si è fatto sempre tramite per sostenere e perorare, come in questo caso, le giuste richieste dell’amministrazione».

Schembari ha voluto sottolineare il ruolo dei volontari: «Era giustamente dovuta una dotazione del genere a supporto dell’intensa attività dei nostri volontari», ha concluso, ricordando che la 155 si è distinta tra le squadre provinciali per la continuità del lavoro sul campo.