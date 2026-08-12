Modica piange Giovanna Cicero Molè, la ristoratrice conosciuta da tutti come Giò, deceduta martedì 11 agosto in modo improvviso. Aveva legato il suo nome per anni alla pizzeria del quartiere San Giovanni, in Modica Alta, attività che aveva lasciato tredici anni fa.

Prima di San Giovanni, il suo nome era già conosciuto nel centro storico: negli anni Novanta aveva gestito «La Bruschetta», locale rimasto nel ricordo di molti modicani di quella generazione.

La notizia si è diffusa rapidamente sui social, dove amici, clienti e conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio. In uno di questi si legge: «Eri buona, altruista, eri casa per chiunque avesse bisogno. Sempre pronta ad aiutare chiunque, senza chiedere nulla in cambio. Sempre con un occhio attento per chi non aveva voce».

I funerali sono fissati per oggi, mercoledì 12 agosto, alle 17.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta.