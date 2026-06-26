Un violento peggioramento delle condizioni meteo ha interessato nel pomeriggio alcuni comuni della provincia di Ragusa, dove piogge intense e grandinate hanno provocato disagi alla circolazione e difficoltà in alcune aree agricole. I fenomeni hanno colpito soprattutto Giarratana, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, confermando una fase di instabilità che prosegue ormai da diversi giorni e che, secondo le previsioni, potrebbe non essersi ancora conclusa.

Le precipitazioni si sono concentrate in particolare nelle zone interne della provincia, dove i temporali hanno assunto un’intensità superiore rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti. In alcuni tratti stradali la grandine si è accumulata sull’asfalto, rendendo necessaria una guida particolarmente prudente e rallentando la circolazione.

Le forti piogge hanno inoltre messo sotto pressione il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. In diversi punti i canali di scolo hanno faticato a contenere la quantità d’acqua caduta in breve tempo, creando criticità localizzate e disagi per alcune attività agricole presenti nelle aree interessate.

Meteo Provincia di Ragusa – Weekend tra sole, caldo in aumento e locali episodi d’instabilità

Dopo il passaggio dell’instabilità che nella giornata di oggi ha favorito qualche rovescio pomeridiano nelle aree interne della Sicilia sud-orientale, il tempo è destinato a migliorare sensibilmente sulla provincia di Ragusa. Il fine settimana sarà infatti caratterizzato da condizioni prevalentemente estive, con temperature in graduale aumento e venti generalmente deboli.

Sabato 27 giugno

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi modesti addensamenti nelle zone montuose degli Iblei, ma il rischio di precipitazioni sarà molto basso. Temperature comprese tra 20-22°C nelle prime ore del mattino e 30-32°C durante il pomeriggio, con valori leggermente inferiori lungo il litorale grazie alle brezze marine. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mare poco mosso.

Domenica 28 giugno

L’alta pressione consoliderà la propria presenza sul Mediterraneo centrale garantendo una giornata stabile e soleggiata. Solo qualche nube innocua potrà comparire nelle ore più calde sulle aree collinari. Le temperature saliranno ancora di uno o due gradi, con punte di 31-33°C nell’entroterra e caldo più sopportabile lungo le coste grazie alla ventilazione.

Lunedì 29 giugno

Proseguirà la fase di tempo stabile. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata e clima decisamente estivo. Le massime si manterranno intorno ai 32-34°C nelle aree interne della provincia, mentre il litorale resterà leggermente più fresco. Venti deboli e mari generalmente poco mossi.

Tendenza

Tra l’inizio della prossima settimana il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale tenderà a rafforzarsi ulteriormente sul Sud Italia. La provincia di Ragusa vivrà quindi una fase stabile e asciutta, con un progressivo aumento delle temperature e valori che, nelle zone interne, potranno avvicinarsi ai 35°C. Il rischio di precipitazioni resterà molto basso e le brezze marine continueranno ad attenuare il caldo lungo la fascia costiera.