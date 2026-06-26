Ragusa mantiene anche per il 2026 il riconoscimento Spighe Verdi, il programma promosso dalla FEE Italia che certifica i Comuni rurali impegnati nelle politiche di sostenibilità ambientale, nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dell’agricoltura. Il Comune ibleo figura tra i 97 premiati in Italia e tra i tre soli Comuni siciliani, tutti appartenenti alla provincia di Ragusa, ad aver ottenuto il riconoscimento.

L’assegnazione del marchio Spighe Verdi avviene attraverso una valutazione basata su 67 indicatori suddivisi in 16 macro-aree, che prendono in esame aspetti legati alla gestione del territorio, alla qualità ambientale, ai servizi, alla pianificazione urbana e al rapporto tra amministrazione, cittadini e comparto agricolo.

Per Ragusa si tratta di una conferma che prosegue un percorso iniziato nel 2017, anno dal quale il Comune ha mantenuto senza interruzioni il riconoscimento. Un risultato che attesta la continuità delle politiche dedicate allo sviluppo sostenibile nelle aree rurali del territorio comunale.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato come il mantenimento del titolo rappresenti un traguardo ottenuto attraverso il rispetto di criteri particolarmente rigorosi. «Spighe Verdi è, numeri alla mano, un riconoscimento difficile da ottenere, contrassegnato da criteri tanto precisi quanto stringenti in tema di sostenibilità ambientale», ha dichiarato.

Il primo cittadino ha poi evidenziato la continuità del percorso intrapreso dal territorio negli ultimi anni, osservando che la conferma del riconoscimento rende Ragusa «uno dei principali modelli di sostenibilità rurale e agricola in Sicilia».

Secondo Cassì, il risultato non può essere attribuito esclusivamente all’attività dell’amministrazione comunale o a singoli interventi, ma riflette un approccio condiviso verso la tutela dell’ambiente. «Un risultato che non è tanto merito dell’Amministrazione, di un’associazione specifica o di un intervento preciso, ma di un modo di fare, di un rispetto e di un’attenzione per l’ambiente che appartengono alla stragrande maggioranza dei ragusani», ha aggiunto.

Il programma Spighe Verdi, promosso dalla FEE Italia, rappresenta uno degli strumenti di valutazione dedicati ai Comuni con una forte vocazione agricola e punta a incentivare modelli di sviluppo capaci di coniugare tutela ambientale, gestione sostenibile delle risorse e valorizzazione del territorio rurale.