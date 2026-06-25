Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 17.30, a Palermo, la rassegna culturale “Incontro con l’Autore” ospiterà lo studioso e giornalista Claudio Paterna. L’appuntamento si svolgerà nella sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S., in via Siracusa 10, e rappresenta il quarto incontro del ciclo promosso da diverse realtà associative cittadine. La presenza di Paterna richiama l’attenzione sul patrimonio antropologico e storico della Sicilia, tema al centro della sua attività di ricerca.

L’iniziativa è organizzata da BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Associazione Kermesse. Dopo gli interventi introduttivi dei rappresentanti delle associazioni promotrici, sarà Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, a dialogare con l’autore, mentre il coordinamento dell’incontro sarà affidato a Diana Giammarresi, presidente di Fidapa Palermo Mondello.

Per oltre trentacinque anni Claudio Paterna ha lavorato nel Dipartimento regionale dei Beni culturali della Sicilia. Laureato all’Università di Palermo nel 1977, ha approfondito gli studi antropologici con maestri come Bonomo, Rigoli e Buttitta e ha successivamente ricoperto diversi incarichi nell’amministrazione regionale. Ha diretto la Casa Museo Verga di Catania e il servizio storico-artistico ed etnoantropologico della Soprintendenza ai Beni culturali di Enna, occupandosi anche delle attività del Centro regionale per il Restauro.

Accanto all’attività istituzionale, Paterna ha svolto anche quella giornalistica, collaborando con testate come L’Ora, Giornale di Sicilia, Repubblica Palermo e Avanti!.

Tra le sue circa trenta pubblicazioni figurano studi dedicati alle persistenze rituali nell’entroterra siciliano, alle celebrazioni di San Giuseppe tra Sicilia e Puglia e alle fiabe raccolte da Giuseppe Pitrè, analizzate attraverso una lettura storica e semiotica. È inoltre in fase di pubblicazione un nuovo volume dedicato alle tracce del culto della dea madre, previsto con la casa editrice Don Lorenzo Milani.

L’incontro del 26 giugno offrirà al pubblico l’occasione di approfondire un percorso di ricerca che intreccia storia, antropologia e tradizioni popolari siciliane.