CATANIA – Sarà una serata dedicata al bilancio delle attività svolte e al passaggio delle consegne quella in programma venerdì 26 giugno 2026 all’Hotel Nettuno di Catania, dove si terranno la 57ª Charter Night del Lions Club Lentini e la 38ª Charter Night del Lions Club Priolo Gargallo. L’appuntamento segna la conclusione dell’anno sociale 2025-2026 per i due sodalizi lionistici e rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa dei club.

Al centro della cerimonia ci sarà il tradizionale “passaggio del martello”, rito che sancisce il trasferimento delle responsabilità tra i dirigenti uscenti e quelli che guideranno le attività nel nuovo anno sociale. Nel corso dell’evento saranno presentate anche le relazioni finali sulle iniziative realizzate durante i dodici mesi appena conclusi.

La serata vedrà la partecipazione delle rispettive presidenti, Maria Teresa Raudino per il Lions Club Lentini e Mariangela Musumeci per il Lions Club Priolo Gargallo, insieme ai componenti degli organismi direttivi e ai soci dei due club. Prevista anche la presenza dei rappresentanti del Distretto Lions 108Yb Sicilia, dei responsabili territoriali dell’organizzazione e dei delegati dei club service del territorio.

Charter Night Lions Club, spazio ai nuovi ingressi

Uno dei momenti attesi dell’incontro sarà l’ingresso di nuovi associati, che entreranno ufficialmente a far parte del movimento lionistico. L’iniziativa conferma il percorso di continuità delle attività svolte dai club nel territorio di riferimento, con il coinvolgimento di nuovi soci nelle future iniziative di servizio.

Nel corso del cerimoniale saranno inoltre presentati i componenti dei consigli direttivi, del cerimoniale e del collegio dei revisori dei conti che opereranno nel prossimo anno sociale. Si tratta di un passaggio istituzionale che definisce l’assetto organizzativo delle associazioni per il nuovo ciclo di attività.

La manifestazione sarà anche occasione per riconoscere l’impegno dei soci che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti promossi dai Lions durante l’anno. Sono infatti previste consegne di pin e riconoscimenti associativi destinati ai membri che hanno partecipato alle iniziative di servizio e ai programmi sviluppati dai club.

L’evento si inserisce nel calendario delle tradizionali Charter Night lionistiche, appuntamenti che celebrano la fondazione dei club e consentono di fare il punto sulle attività svolte a favore delle comunità locali, guardando al tempo stesso agli obiettivi del nuovo anno associativo.