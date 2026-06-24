Modica si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival Letterario Scenari, che prende il via giovedì 25 giugno con la presenza dello scrittore francese Emmanuel Carrère. La rassegna, diretta da Piera Ficili, accompagnerà la città per tutti i fine settimana fino alla fine di luglio, portando nel centro storico autori, giornalisti, artisti e appuntamenti dedicati anche ai più giovani.
L’apertura è in programma alle 21 sulla scalinata di San Giorgio, dove Carrère presenterà il suo ultimo libro, Kolchoz (Adelphi), dialogando con lo scrittore Girolamo Grammatico. Considerato tra gli autori più influenti della narrativa contemporanea, Carrère ha costruito la propria carriera intrecciando romanzo, autobiografia e reportage in opere che hanno ottenuto ampio riconoscimento internazionale. Il nuovo volume ripercorre vicende familiari che attraversano la Francia e la Georgia del Novecento.
Il giorno successivo, venerdì 26 giugno, il festival si sposterà sulla scalinata di San Pietro per un incontro con Valeria Bruni Tedeschi. L’attrice parlerà della sua esperienza nel cinema e del percorso professionale che l’ha portata a lavorare in produzioni italiane e internazionali.
Il primo fine settimana della manifestazione prevede anche il ritorno a Modica del giornalista Sigfrido Ranucci, volto noto della trasmissione televisiva Report. Sabato 27 giugno presenterà il suo spettacolo Diario di un trapezista e il libro Il ritorno della casta (Bompiani), in un incontro moderato da Enzo Scarso dedicato al giornalismo d’inchiesta e ai temi affrontati nel corso della sua attività professionale.
Accanto agli appuntamenti letterari trovano spazio iniziative rivolte alle famiglie. Sempre il 25 giugno debutta Bonajuto for Kids, laboratorio dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni ospitato nell’antica dolceria Bonajuto di corso Umberto. L’iniziativa punta a raccontare la tradizione del cioccolato di Modica attraverso attività pratiche e momenti divulgativi.
La programmazione del weekend si completa con ScenaRiad, appuntamento musicale previsto sabato sera nell’atrio di Palazzo San Domenico. Protagonisti saranno i Granita di Fichi dj set, in un evento organizzato dall’associazione Riad in collaborazione con il festival.
Con l’avvio della manifestazione, Modica conferma così la propria vocazione ad ospitare eventi culturali capaci di coinvolgere pubblici diversi, dalla letteratura al cinema, fino alla musica e alle attività dedicate ai più piccoli.