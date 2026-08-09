La comunità di Marina di Ragusa si prepara a vivere le giornate centrali della festa dedicata a Maria Santissima di Portosalvo, con un programma domenica e lunedì accompagnerà fedeli e residenti verso l’inizio del triduo. Oggi, domenica 9 agosto, sarà una giornata di intensa partecipazione: le celebrazioni si apriranno con le messe del mattino in chiesa e proseguiranno nel pomeriggio con il Rosario meditato e la coroncina alle 19,15, momento che anticiperà la celebrazione eucaristica delle 20 in chiesa, tradizionalmente molto partecipata dai devoti della Madonna. Sempre domenica, la festa si estenderà anche al Villaggio Gesuiti, dove presso la chiesa di San Francesco Saverio si terrà la celebrazione eucaristica delle 19, appuntamento particolarmente sentito dai residenti della zona e inserito nel percorso spirituale che accompagna la comunità verso la solennità dell’Assunta.

Lunedì, vigilia del triduo, la comunità vivrà una giornata di preparazione spirituale che culminerà nei momenti serali di preghiera. In chiesa, a Marina di Ragusa, alle 18,45, si terrà il Rosario meditato e la Coroncina alla Madonna, mentre alle 19,30 la celebrazione eucaristica accompagnerà i fedeli verso l’inizio del triduo, cuore della festa e momento di più intensa devozione. La vigilia del triduo rappresenta per la comunità un passaggio significativo, vissuto con raccoglimento e con la consapevolezza di entrare nel tratto più profondo della celebrazione mariana.

Nel suo messaggio ai fedeli, il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, invita a vivere queste giornate “con cuore aperto e con spirito di gratitudine, lasciandosi guidare dall’esempio della Madonna di Portosalvo, che continua a essere per la nostra comunità un segno di protezione e di speranza”. Don Bocchieri richiama il significato della festa, ricordando che “Maria, assunta in cielo, ci indica la via della fede autentica e della fiducia in Dio”, e affida alla Madonna le famiglie, i lavoratori del mare, i giovani, gli anziani e i malati, chiedendo che “la sua intercessione accompagni la nostra comunità e la renda sempre più unita nella carità e nella testimonianza cristiana”. La comunità di Marina di Ragusa si prepara così a vivere due giornate dense di spiritualità e partecipazione, nel segno della tradizione e della devozione che da sempre caratterizzano la festa di Maria Santissima di Portosalvo.