Un giovane di vent’anni originario di Ragusa è stato fermato sabato mattina dai carabinieri a Donnalucata dopo aver strappato la borsetta a una donna che passeggiava sul lungomare di ponente con il cane al guinzaglio. La borsa conteneva poche decine di euro.

Lo scippo è avvenuto in pieno centro della borgata marinara di Scicli, davanti a numerosi passanti presenti sul litorale in un momento di forte afflusso. Il ragazzo ha agito con un gesto rapido, avvicinando la donna e strappandole la borsetta, poi ha tentato la fuga.

Una gazzella dei carabinieri era già in zona al momento del fatto. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche e in breve tempo hanno individuato e bloccato il giovane, che si trovava a Donnalucata in trasferta dal capoluogo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Il 20enne è ora indagato. La posizione del ragazzo è al vaglio dell’autorità giudiziaria.