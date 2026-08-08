Due aree sportive comunali di Comiso versano in stato di abbandono da tempo, senza che l’amministrazione abbia avviato interventi di recupero. Il capogruppo del Partito Democratico, Gigi Bellassai, ha presentato un’interrogazione formale al Comune per chiedere conto della situazione: nel mirino il campetto di calcetto di via Righi — conosciuto in città come “Vecchia Stazione” — e l’area con spogliatoi di via delle Palme.

Il campo di via Righi, secondo quanto denunciato da Bellassai, presenta problemi strutturali, assenza di manutenzione ordinaria e condizioni di sicurezza tali da renderne impossibile un uso normale. Gli spogliatoi di via delle Palme sono stati vandalizzati e risultano di fatto inutilizzabili, con ricadute sull’intero quartiere circostante.

Nell’interrogazione, il capogruppo dem chiede all’amministrazione di rispondere su più fronti: se sia al corrente delle condizioni reali delle due strutture, quali interventi siano stati eseguiti negli ultimi anni, se esistano progetti di riqualificazione già finanziati o in fase di studio, e quali verifiche tecniche siano state condotte. Chiede poi di sapere se siano state avviate procedure per contrastare gli atti vandalici e se l’ente intenda valutare forme di gestione condivisa con associazioni sportive e realtà del territorio.

«Comiso ha bisogno di impianti sportivi vivi, controllati e accessibili, capaci di offrire opportunità sane di aggregazione e di sottrarre i giovani alla strada», ha dichiarato Bellassai, che definisce inaccettabile lasciare deteriorare beni pubblici destinati ai ragazzi «senza un programma chiaro di recupero e gestione».

La richiesta conclusiva è di un intervento immediato, che indichi tempi, risorse e priorità di un piano complessivo di manutenzione degli impianti sportivi minori della città.