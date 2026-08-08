A Ragusa è nata la sezione locale dell’AIDC, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti. L’ente sindacale di categoria si è costituito ufficialmente nei giorni scorsi con l’obiettivo di tutelare le prerogative dei professionisti del territorio e rafforzare il loro peso rappresentativo a livello nazionale.

A guidare la nuova realtà è Carla Occhipinti, eletta presidente del Consiglio Direttivo. È lei a spiegare la ragione fondativa dell’iniziativa: «AIDC Ragusa trae origine dal desiderio di volere essere la casa comune di tutti i Dottori Commercialisti, consapevole del fatto che l’unione è molto più premiante e produttiva rispetto alle divisioni».

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: Pietro Affè ricopre il ruolo di vicepresidente, Claudio Castilletti quello di segretario, Simona Cammarata è tesoriere. Completano il board i consiglieri Massimiliano Barone, Chiara Paolino e Massimo Alfieri. Il collegio dei revisori è presieduto da Giovanni Iurato, affiancato da Roberta Busacca; il collegio dei probiviri è formato da Giovanni Biundo, Rosaria Russo e Salvatore Russo.

La sezione ragusana intende operare su più fronti: rappresentanza sindacale, promozione di iniziative per i giovani commercialisti e i praticanti, aggiornamento sulle norme che regolano tariffe e condizioni di esercizio della professione. Particolare attenzione, secondo quanto dichiarato dalla presidente, verrà riservata all’inserimento dei nuovi professionisti nel mercato del lavoro locale.

L’AIDC nazionale esiste da decenni ed è una delle principali sigle di riferimento per la categoria. L’apertura di una sezione a Ragusa porta la rete anche in provincia iblea, dove i commercialisti iscritti all’Ordine sono alcune centinaia.