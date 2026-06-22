Grande successo sabato sera a Chiaramonte Gulfi per la seconda edizione del Carrugghiu Fest, organizzata dal circolo San Giovanni Battista, con il supporto del Comune, nel quartiere dedicato al santo protettore. L’iniziativa, che ha animato le vie con musica, degustazioni, mercatini e giochi per bambini, si è confermata un appuntamento capace di valorizzare l’identità e la tradizione locale, trasformando il cuore del quartiere in un vivace spazio di incontro e condivisione. L’atmosfera di festa, accompagnata dalle note delle band e dai profumi delle specialità gastronomiche, ha richiamato numerosi visitatori, sottolineando ancora una volta il legame profondo tra la comunità chiaramontana e il culto di San Giovanni Battista.

Dopo il successo del weekend, i festeggiamenti proseguiranno con un programma ricco di appuntamenti religiosi e culturali. Oggi, lunedì 22 giugno, alle 11, è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Burrafato, parroco della parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pedalino, seguita alle 18 dal passaggio del corpo bandistico “Alessandro Scarlatti” per le vie della città e alle 19,30 dalla santa messa celebrata da padre Giuseppe Damigella Op, che concluderà la giornata con le tradizionali marce in piazza San Giovanni.

Il clima di attesa crescerà martedì 23 giugno, vigilia della solennità di San Giovanni Battista, quando la città si vestirà di fede e tradizione. Dalle prime ore del mattino e fino alle 17, i fedeli potranno recarsi in chiesa per la recita del Rosario di San Giovanni e la benedizione delle vesti votive. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore padre Graziano Martorana, seguita alle 9,30 dalla messa celebrata da padre Joseph Muamba Bulobo e alle 11 da quella di padre Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa. A mezzogiorno, il festoso scampanìo e lo sparo di colpi a cannone annunceranno ufficialmente l’inizio della grande festa.

Nel pomeriggio, alle 17,30, la banda “Vito Cutello” attraverserà le vie cittadine, mentre alle 18 le autorità civili e militari, accompagnate dal gonfalone della città, si recheranno alla chiesa commendale per rendere omaggio al protettore, il Battista. Alle 19, la santa messa della vigilia sarà presieduta da padre Giuseppe Damigella op, seguita dal suggestivo rito della “apertura” del simulacro del santo precursore, con l’esposizione del Ss. Sacramento, il canto dei primi vespri e la benedizione eucaristica. La serata proseguirà con le marce sinfoniche in piazza San Giovanni, alle 21,30 con la musica della Tribute Band dei Pooh “Canterò per te” in piazza Duomo e alle 23,30 con il video mapping “La luce del Battista su Chiaramonte”, realizzato da Elisa Nieli, accompagnato dalla chiusura pirotecnica curata dalla ditta Fasima Fuochi Eventi. Come da tradizione, la chiesa commendale rimarrà aperta tutta la notte per la preghiera personale, preludio alla grande solennità del 24 giugno.