Chiaramonte Gulfi si prepara a un fine settimana all’insegna degli eventi con il ritorno del Carrugghiu Fest 2026 e della Festa della Musica, in programma tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Il centro storico e il quartiere San Giovanni saranno teatro di iniziative dedicate all’enogastronomia, all’intrattenimento e alle esibizioni artistiche, con la partecipazione di associazioni, musicisti e operatori locali.

L’appuntamento di sabato sarà caratterizzato dal Carrugghiu Fest, manifestazione che quest’anno ospita anche uno spazio dedicato ai sapori del territorio all’interno dell’iniziativa “La Sicilia che piace”. In programma degustazioni e proposte gastronomiche che vedranno protagonisti il panino con la salsiccia, il vino e l’olio prodotti a Chiaramonte Gulfi, insieme alle specialità provenienti da altri comuni dell’area iblea, tra cui Buccheri, Monterosso Almo e Giarratana.

Nel pomeriggio spazio anche alle famiglie con attività dedicate ai bambini curate dalla Ludoteca Little Big, mentre in serata sono previsti mercatini, momenti musicali dal vivo e il dj set affidato a Sandro Leggio e Giuliana Cascone.

Domenica sarà invece la volta della Festa della Musica, con circa quindici tra gruppi, cantanti, dj e scuole di danza che animeranno le vie del centro con spettacoli distribuiti in diversi punti della città. Tra gli artisti annunciati figurano Flaminia Occhipinti, in arte Monia Viola, già protagonista di The Voice Kids 2024, insieme a The Golden Ears, Noro’s Band, Biscuits of Machine, JulianX DJ, Centro danza Relevé e il coro Mariele Ventre di Ragusa.

Carrugghiu Fest e Festa della Musica a Chiaramonte Gulfi

Secondo il sindaco Mario Cutello, i due appuntamenti rappresentano occasioni di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali. L’assessore al Turismo e Spettacoli Giancarlo Catania ha sottolineato come il calendario sia stato costruito con il contributo delle realtà del territorio, coinvolgendo associazioni, musicisti e volontari.

Il programma punta così a trasformare il fine settimana in un momento di incontro aperto sia ai residenti sia ai visitatori, con iniziative distribuite tra enogastronomia, intrattenimento e musica dal vivo.