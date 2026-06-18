A Marina di Ragusa torna operativo il defibrillatore nell’area fitness del lungomare Andrea Doria, sottratto nelle scorse settimane da ignoti. A circa un mese e mezzo dalla segnalazione del furto, il Comune di Ragusa ha provveduto alla reinstallazione del dispositivo, ripristinando un presidio sanitario utilizzato da residenti, sportivi e turisti che frequentano uno dei tratti più popolari della fascia costiera.

La vicenda aveva suscitato preoccupazione soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva. Il defibrillatore, collocato nel 2023 grazie alla collaborazione con la Farmacia Schembari, rappresenta infatti uno strumento essenziale per intervenire rapidamente in caso di emergenze cardiache in una zona caratterizzata da una presenza quotidiana di numerose persone.

Nelle settimane successive alla scoperta della scomparsa dell’apparecchio erano stati avviati accertamenti e presentata una segnalazione alla polizia locale. A rendere noto il completamento dell’intervento è stato il consigliere comunale Federico Bennardo, che già a inizio maggio aveva denunciato il furto chiedendo un rapido ripristino del servizio.

La reinstallazione del dispositivo consente ora di restituire piena funzionalità all’area fitness del lungomare Andrea Doria, uno spazio molto frequentato da chi pratica attività all’aperto e dai visitatori presenti lungo la costa ragusana.

Resta però aperto il tema della tutela delle attrezzature pubbliche. «Invitiamo, adesso, l’amministrazione e la comunità a vigilare affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi», ha dichiarato Bennardo, richiamando l’attenzione sulla necessità di preservare strumenti che possono risultare decisivi in situazioni di emergenza.

Con l’intervento effettuato dal Comune, viene così chiusa una vicenda che aveva privato temporaneamente la zona di un servizio considerato fondamentale per la sicurezza dei frequentatori del lungomare.