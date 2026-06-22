Il Comune di Ragusa ha avviato le procedure per la nuova edizione di Outgether, il calendario di attività sportive e ludico-ricreative all’aperto che accompagnerà l’estate 2026. L’assessorato allo Sport ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta a associazioni, società sportive, enti e privati interessati a organizzare iniziative tra il 15 luglio e il 30 settembre, utilizzando spazi pubblici distribuiti tra Ragusa superiore, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e San Giacomo.
La notizia riguarda l’apertura delle candidature per un progetto che negli ultimi anni ha trasformato diverse aree della città in luoghi dedicati all’attività fisica e alla socializzazione. L’avviso è aperto a persone fisiche, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni.
Chi può partecipare
L’avviso è rivolto a:
- persone fisiche;
- società sportive;
- associazioni;
- enti e fondazioni;
- cooperative e consorzi, anche temporanei;
- istituzioni in genere.
Dove si svolgeranno le attività
Saranno messi a disposizione spazi pubblici in:
- Marina di Ragusa;
- Ragusa Superiore;
- Ragusa Ibla;
- San Giacomo.
Come presentare la domanda
Le richieste, compilate utilizzando i modelli allegati all’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, dovranno essere inviate:
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it;
- oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, in Corso Italia 72.
Scadenza
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 6 luglio 2026. Le richieste presentate successivamente saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità residua di spazi e orari.
Le dichiarazioni
Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato come lo sport possa valorizzare diverse aree del territorio, favorendo benessere e socializzazione, mentre l’assessore allo Sport Simone Digrandi ha evidenziato che l’iniziativa, giunta al quarto anno consecutivo, trasformerà la città in una “palestra a cielo aperto”, inserendosi in un più ampio programma di eventi sportivi che accompagnerà Ragusa verso il 2027, anno in cui sarà Città Europea dello Sport 2027.
L’obiettivo di “Outgether” è promuovere attività fisica, prevenzione e benessere, offrendo a cittadini e turisti occasioni di incontro e di utilizzo degli spazi urbani in modo innovativo.
L’avviso completo e la modulistica per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito del Comune di Ragusa.