A Ragusa entrano nella fase operativa i lavori di riqualificazione del campo da rugby cittadino, un intervento che punta a migliorare la funzionalità dell’impianto e ad adeguarlo agli standard più recenti in materia di sicurezza e accoglienza. L’obiettivo è riconsegnare alle società sportive e agli appassionati una struttura rinnovata, in grado di rispondere alle esigenze degli atleti e del pubblico.

Il programma di manutenzione interessa diversi settori dell’impianto. Sono previsti interventi di impermeabilizzazione delle coperture della tribuna e degli spogliatoi, oltre a una manutenzione del blocco destinato agli atleti e dei servizi igienici riservati agli spettatori. In programma anche il potenziamento dell’illuminazione ordinaria e di emergenza e l’adeguamento dell’intera struttura alle norme di prevenzione incendi.

Secondo l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, il progetto nasce con l’obiettivo di eliminare alcune criticità e migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto. «I lavori comprenderanno l’impermeabilizzazione della copertura sia degli spogliatoi sia della tribuna e una manutenzione profonda del blocco spogliatoi e dei servizi igienici destinati agli spettatori», ha spiegato. L’assessore ha aggiunto che verranno installati nuovi impianti di illuminazione e completato l’adeguamento alle norme antincendio.

L’intervento riguarda una struttura inserita in un contesto residenziale e destinata a rimanere un punto di riferimento per le attività sportive del quartiere. La riqualificazione punta infatti a migliorare non solo le condizioni dell’impianto, ma anche la sua fruibilità da parte delle famiglie e delle associazioni che lo utilizzano.

L’assessore allo Sport Simone Digrandi ha sottolineato che l’amministrazione seguirà l’avanzamento del cantiere per favorire una rapida restituzione della struttura alle società rugbistiche. Lo stesso impianto ospita l’attività del XV Sud-Est, la franchigia nata dalla collaborazione tra Ragusa e Siracusa, che ha chiuso l’ultimo campionato di Serie B al terzo posto.

Con l’avvio degli interventi, il campo da rugby cittadino si prepara quindi a una fase di rinnovamento destinata a incidere sia sull’attività sportiva sia sulla fruizione degli spazi da parte del pubblico.