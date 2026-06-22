Monterosso Almo entra nei giorni centrali della solennità della Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore della comunità. Dopo l’ottavario di preparazione, tra il 22 e il 24 giugno il paese del Ragusano vivrà il momento più intenso delle celebrazioni religiose, con messe, momenti di adorazione e la tradizionale processione con la reliquia del Santo.

La ricorrenza rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità monterossana e richiama ogni anno numerosi fedeli. Il programma entra nel vivo già lunedì 22 giugno, giornata dedicata agli adoratori, con la celebrazione eucaristica serale presieduta dal sacerdote Franco Ottone.

La vigilia con la “Notte di San Giovanni”

Martedì 23 giugno, vigilia della festa patronale, è prevista alle 20 la celebrazione eucaristica guidata da padre Peppino Antoci. A seguire, spazio alla “Notte di San Giovanni”, con l’esposizione del Santissimo Sacramento, l’adorazione comunitaria e la benedizione della mezzanotte, momento che precede l’inizio della giornata dedicata al patrono.

Festa di San Giovanni Battista a Monterosso Almo, il programma del 24 giugno

Il giorno della solennità, mercoledì 24 giugno, si aprirà alle prime luci dell’alba con l’apertura della chiesa. Alle 7 il tradizionale suono delle campane e i 21 colpi a cannone segneranno ufficialmente l’avvio della giornata festiva. Sono previste la messa delle 9, presieduta dal vicario parrocchiale don Salvatore Giaquinta, e quella delle 11 officiata dall’arciprete Innocenzo Mascali.

In serata, dopo il Rosario e la Coroncina, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Fabio Randello. Alle 21 prenderà il via la processione con la reliquia di San Giovanni Battista, accompagnata da preghiere e canti. Mezz’ora più tardi è previsto lo spettacolo pirotecnico che concluderà la giornata di festa.

Le celebrazioni dedicate al patrono rappresentano uno degli appuntamenti religiosi più radicati nella tradizione locale, un momento che ogni anno riunisce la comunità attorno ai riti della devozione popolare.