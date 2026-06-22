Vittoria ottiene il via libera regionale a una serie di interventi destinati alla gestione dei rifiuti, alla bonifica ambientale e alla valorizzazione del litorale. I provvedimenti emanati dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nell’ambito del Programma Fesr Sicilia 2021-2027 riguardano nuovi Centri comunali di raccolta, la messa in sicurezza della discarica di contrada Pozzo Bollente e opere per le spiagge libere.

Tra i progetti dichiarati ammissibili figurano tre interventi dedicati ai Centri comunali di raccolta (CCR), per una richiesta complessiva di finanziamento pari a circa 2,5 milioni di euro. Le opere prevedono la realizzazione di due nuove strutture, una in viale Virgilio Lavore e una a Scoglitti, oltre all’adeguamento dell’impianto già esistente in contrada Pozzo Bollente.

Sul fronte del risanamento ambientale, il decreto regionale n. 930 ha inserito nella graduatoria definitiva il progetto per la messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente, intervento dal valore complessivo di 8 milioni di euro. Il progetto risulta idoneo e potrà beneficiare delle risorse disponibili attraverso i successivi scorrimenti della graduatoria.

Risorse sono previste anche per il comparto turistico-balneare. Con un ulteriore decreto regionale, il Comune di Vittoria è stato individuato tra i beneficiari delle misure dedicate alla valorizzazione delle spiagge libere, con l’obiettivo di migliorare servizi e fruibilità del litorale cittadino.

Secondo il vicesindaco Giuseppe Fiorellini, i risultati ottenuti sono legati a una strategia sviluppata negli ultimi anni e a un lavoro di coordinamento svolto anche nell’ambito della pianificazione provinciale. «Abbiamo perseguito risultati concreti per il nostro territorio assumendoci, al contempo, una responsabilità più ampia nei confronti delle problematiche dell’area vasta e delle esigenze emergenti degli altri comuni della provincia», ha dichiarato.

Il sindaco Francesco Aiello ha sottolineato come i provvedimenti regionali rappresentino una conferma della capacità progettuale dell’ente. «Quando si pianifica con competenza, visione e attenzione al bene dell’intero territorio, i risultati arrivano e producono benefici concreti per la comunità», ha affermato.

L’amministrazione comunale ha espresso ringraziamenti agli uffici tecnici e al personale coinvolto nella predisposizione delle progettazioni, oltre che al Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per l’istruttoria dei finanziamenti.