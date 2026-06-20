Le rate di giugno dell’Assegno unico e universale per i figli vengono accreditate tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno. A ricordarlo è l’INPS, che ha diffuso il calendario 2026 relativo alle prestazioni già in corso e prive di modifiche.
Le date interessano le famiglie che percepiscono regolarmente il contributo e che non hanno presentato variazioni dell’ISEE o cambiamenti nella composizione del nucleo familiare. Per queste situazioni gli accrediti seguono una programmazione già definita dall’Istituto.
Dopo i pagamenti di giugno, l’INPS ha indicato le successive finestre previste per il secondo semestre del 2026:
- 20 e 21 luglio
- 18 e 19 agosto
- 21 e 22 settembre
- 21 e 22 ottobre
- 19 e 20 novembre
- 16 e 17 dicembre
Le date riguardano esclusivamente le domande già attive. In presenza di nuove richieste, aggiornamenti dell’ISEE, modifiche del nucleo familiare o ricalcoli dell’importo spettante, i tempi possono essere differenti e gli accrediti potrebbero arrivare in giorni successivi.
L’Assegno unico e universale rappresenta una delle principali misure di sostegno alle famiglie con figli a carico. L’importo varia in base alla situazione economica certificata dall’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.
Per verificare lo stato dei pagamenti e consultare eventuali comunicazioni, l’INPS mette a disposizione l’area riservata del proprio portale e i propri canali ufficiali.