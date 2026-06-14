L’assegno unico giugno 2026 sarà accreditato dall’INPS nei giorni 18 e 19 giugno per la maggior parte delle famiglie. Si tratta della mensilità destinata ai nuclei con figli a carico, con importi che variano in base all’ISEE aggiornato.
Il calendario conferma la consueta finestra di pagamento e introduce anche la gestione dei conguagli e delle nuove domande entro fine mese.
Assegno unico giugno 2026, quando arriva il pagamento INPS
L’assegno unico giugno 2026 segue il calendario ordinario stabilito dall’INPS per le prestazioni familiari. La data di accredito per i beneficiari già in carico e senza variazioni rispetto al mese precedente è fissata tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno.
Il pagamento riguarda le famiglie con figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, con estensione senza limiti d’età in caso di disabilità. La misura resta una delle principali voci di sostegno alla genitorialità in Italia.
Per chi ha presentato una nuova domanda a maggio o attende conguagli, l’accredito può arrivare nella settimana successiva, comunque entro la fine del mese.
L’INPS gestisce le erogazioni attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile con SPID, CIE o CNS, dove è possibile verificare stato della domanda e data effettiva del pagamento.
Importi, ISEE e rivalutazione 2026
L’importo dell’assegno unico giugno 2026 continua a essere legato alla situazione economica del nucleo familiare. La rivalutazione annuale ha aggiornato le soglie ISEE e gli importi.
Secondo i parametri INPS più recenti, l’importo varia da circa 58 euro mensili per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, fino a circa 203 euro per figlio per le famiglie con ISEE più basso.
Nel primo trimestre 2026, secondo l’ultimo osservatorio INPS, sono stati erogati circa 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, con oltre 6 milioni di nuclei familiari coinvolti e circa 9,4 milioni di figli beneficiari.
Il valore medio dell’assegno, comprensivo delle maggiorazioni, si è attestato intorno ai 171 euro per figlio nei mesi precedenti.
ISEE e arretrati: cosa succede a giugno
La gestione dell’ISEE resta centrale anche per l’assegno unico giugno 2026. Chi ha aggiornato l’indicatore economico entro i termini riceve l’importo pieno o rivalutato.
Dal 1° marzo, chi non ha presentato l’ISEE aggiornato riceve invece l’importo minimo. È possibile recuperare gli arretrati presentando l’ISEE entro il 30 giugno 2026, mentre dal mese successivo si perde il diritto alle somme arretrate.
Il sistema prevede quindi una finestra temporale precisa: l’adeguamento dell’ISEE produce effetti dal mese di presentazione, senza retroattività oltre la scadenza di luglio.
Impatto della misura sulle famiglie
L’assegno unico rappresenta oggi uno dei principali strumenti di sostegno al reddito familiare in Italia. Introdotto in forma strutturale dal 2022, ha sostituito una serie di bonus precedenti accorpando le misure in un’unica prestazione.
La gestione automatizzata dei pagamenti INPS ha ridotto i tempi medi di erogazione rispetto al passato, ma resta alta l’attenzione sulle scadenze ISEE, che incidono direttamente sul valore dell’importo mensile.