Scade il 30 giugno 2026 il termine utile per aggiornare l’ISEE e ottenere il calcolo corretto dell’Assegno Unico per i figli. L’INPS applica le nuove regole sugli importi già a partire dai mesi precedenti, con effetti diretti sui pagamenti alle famiglie. Chi non aggiorna la DSU rischia di ricevere solo l’importo minimo e perdere gli arretrati maturati.
La misura coinvolge milioni di nuclei familiari in tutta Italia e incide in modo immediato sul bilancio mensile, soprattutto in una fase ancora segnata dal caro-vita.
Assegno unico figli giugno 2026 e aggiornamento ISEE INPS
Il mese di giugno 2026 rappresenta un passaggio decisivo per la gestione dell’Assegno Unico e Universale. Secondo le indicazioni operative dell’INPS, l’aggiornamento della DSU ai fini ISEE determina l’importo effettivo del beneficio e consente, se presentato nei tempi previsti, il ricalcolo con eventuali arretrati.
Il sistema resta automatizzato: l’ente eroga il contributo mensile, ma l’importo varia in base alla situazione economica certificata. Senza un ISEE aggiornato, la prestazione si ferma alla soglia minima prevista dalla normativa.
La scadenza del 30 giugno 2026 segna quindi un punto di verifica obbligato. Le famiglie che trasmettono la dichiarazione entro questa data possono ottenere il ricalcolo retroattivo a partire dai mesi precedenti dell’anno. Al contrario, chi presenta la DSU oltre il termine vede applicato il nuovo importo solo dal mese successivo, senza recupero delle somme già perse.
L’Assegno Unico resta una misura centrale del sistema di welfare familiare italiano. Copre i figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, con estensioni senza limiti di età in caso di disabilità. L’importo varia in modo progressivo: più basso in assenza di ISEE o con redditi elevati, più alto per le fasce economiche medio-basse.
Nel 2026 il meccanismo continua a basarsi sulla rivalutazione legata all’inflazione e sugli aggiornamenti delle soglie ISEE. L’adeguamento degli importi è automatico, ma il valore effettivo resta strettamente collegato alla tempestività della dichiarazione.
Un elemento centrale riguarda le conseguenze pratiche. L’INPS applica un importo minimo in assenza di DSU valida, che può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quanto spettante. In alcuni casi, la differenza mensile può superare diverse decine di euro per figlio, con effetti cumulati su base annuale.
Il meccanismo di pagamento resta invariato: accredito diretto sul conto indicato dal beneficiario, con tempi variabili tra metà e fine mese a seconda delle elaborazioni amministrative.
Un ulteriore aspetto riguarda la gestione dei nuclei familiari con variazioni recenti, come nascite, separazioni o cambiamenti del reddito. In questi casi è necessario aggiornare tempestivamente la situazione per evitare errori di calcolo e ritardi nei conguagli.
Secondo le istruzioni INPS, la mancata correzione della DSU può comportare la perdita degli arretrati anche quando il diritto economico è effettivamente maturato. L’ente procede infatti al ricalcolo solo dalla data di presentazione della dichiarazione aggiornata.
Per le famiglie, il tema non è solo amministrativo ma concreto. L’Assegno Unico rappresenta una delle principali misure di sostegno alla genitorialità e incide in modo diretto sulla spesa mensile per figli, istruzione e servizi essenziali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale ufficiale dell’INPS.